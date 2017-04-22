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"الأطباء": دعوى قضائية ضد إلزام الأطباء بالتدريب
نقابة الاطباء -الأطباء

"الأطباء": دعوى قضائية ضد إلزام الأطباء بالتدريب

السبت، 22 ابريل 2017 03:19 ص

قال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، إن بعض المسؤولين من  وزارة الصحة تقوم ببث والترويج  شائعات لرفض النقابة للتدريب ، وهذا كلام عار تماما من الصحة .

وطالب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج “مساء dmc” المذاع على شاشة “dmc” الجمعه بتعديل نظام التدريب في كليات الطب .

ورفض الطاهر قرار  هيئة التدريب الإلزامي للأطباء لأنه لابد من وضع معايير علمية لخطط التدريب قبل تصبح إلزامية.

وتسائل امين عام نقابة الاطباء: قائلا لا اعلم كيف تقول الهيئة العامة للتدريب ان الطبيب المصرى من افضل الاطباء اكاديميا فى العالم وبنفس الوقت يحتاج تدريب؟.

وكشف عن قيام النقابة برفع دعوى قضائية لرفض التدريب الالزامي للاطباء

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