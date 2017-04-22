صدر، حديثاً، عن الهيئة العامة للكتاب، كتاب “عين ثالثة.. استشارات نفسية”، للقاصة والطبيبة النفسية الدكتورة رضوى فرغلي.

الكتاب يرصد ٥٤ مشكلة نفسية وزوجية، هي حصيلة بعض اللقاءات المباشرة في عيادتها أو عبر الرسائل التي تصلها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وتقول فرغلي، في بيان صحفي:”إن الكتاب يهدف إلى إفادة القارئ الذي يعاني مشكلات مشابهة، ولَم تمكنه ظروفه من الذهاب لعيادة المعالج النفسي، فمن الممكن أن تكون هذه الاستشارات مثل علامة على الطريق تنبهه بعض الحالات إلي تجنب حدوثها أصلا في حياته من باب الحكمة الفائتة، فالوقاية خير من العلاج”.