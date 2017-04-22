تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، من ضبط موظف بمركز قوص يدير منزله ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية الغير مرخصة والإتجار بها.

كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقي إخطارا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بضبط موظف يدعي : عطي عبد السميع محمد عبد الرازق ( 53 عاما) ـ مقيم بمركز قوص ، يدير منزله ورشة لصناعة وتصليح الأسلحة النارية والإتجار فيها.

وبتقنين الإجراءات ، تم ضبط المتهم بمنزله وبحوزته بندقية آلية وبندقيتان خرطوش و6 فرد روسي محلي الصنع ومسدس ساقية مطموس الأرقام و20 طلقة آلية وخزينتان لسلاح آلي و358 قطعة لأجزاء الأسلحة النارية والأدوات المستخدمة في التصنيع.

وبمواجهته ، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار فيها لأطراف الخصومات الثأرية ، فتم تحرير محضر بالواقعة ، وتولت النيابة العامة التحقيق