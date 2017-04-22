مشروع لإحياء فنون القاهرة فى 1000 عامالسبت، 22 ابريل 2017 03:06 ص
في اطار ديفيلية شارع المعز “الكرنفال الشعبي” الذي أقيم فى اليوم الثانى من فعاليات المهرجان الدولى للطبول والفنون فى” دورتة الخامسة” اليوم بشارع المعز , تم الإعلان عن المشروع القومي والدولي الذي تقدم به الفنان الكبير انتصار عبدالفتاح رئيس مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب لإحياء فنون القاهرة التاريخية.
المهرجان جاء بمشاركة أكثر من ثلاثين فرقة ودولة من مختلف ثقافات العالم، وبدأت الفكرة منذ عام 2008 وفي عام 2011 تقدمت بالمشروع الي وزارة الثقافة ثم وزارة التخطيط ثم وزارة السياحة وتم تكوين مجموعات عمل من وزارة التخطيط والاثار لرصد الشارع الاعظم وعمل رؤية متكاملة مدعمة بالخرائط التوضيحية للمشروع القومى.
وأكد عبد الفتاح أن المشروع يهدف الي تحويل شارع المعز (الشارع الاعظم ) الي سوق وملتقي دولي للتراث يقوم علي إحياء فنون القاهرة التاريخية واستحضار مظاهر الاحتفالات والمواكب الشعبية التي كانت تمر فيه .. موكب المحمل .. موكب السلطان .. موكب القاضي..موكب شجرة الدر .. موكب الاحتفال بليلة الرؤية .. مواكب الاحتفالات برأس السنة الهجرية و الاحتفالات بالمناسبات القبطية .. وغيرها .
وأكد أن المشروع سيتم برؤية فنية جديدة تبرز تفرد معمار وعبقرية الشارع الاعظم والذي يتفاعل مع المخزون الثقافي والحضاري لوجدان شعب مصر، كما يهدف الي ربط شارع المعز بالمدن التاريخية من مختلف ثقافات العالم (حوار الامكنة) واحتضان شارع المعز تراث المدن القديمة في أنحاء العالم من خلال احتفالات دولية علي مدار العام وتشجيعا ايضا لبناء الفنادق التاريخية بمنظور جديد يجعل السائح يعيش حقبة زمنية فريدة من نوعها مع وضع خطة لإعداد برامج ثقافية وسياحية لتسويق القاهرة التاريخية كمقصد متكامل للسياحة الثقافية والتاريخية، وفي يوم24 رجب 1438 هجريا الموافق 21 ابريل 2017 ميلاديا تحقق الحلم من خلال احتضان اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التاريخية برئاسة المهندس/ ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ليتم تدشين هذا المشروع القومي الكبير
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