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ولي ولي العهد السعودي: نمو الإيرادات النفطية بنسبة 12%
الأمير محمد بن سلمان وزير الدولة السعودي الجديد

ولي ولي العهد السعودي: نمو الإيرادات النفطية بنسبة 12%

السبت، 22 ابريل 2017 02:58 ص

قال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن الشرط الأساسي والجوهري للإصلاح هو رغبة الشعب في التغيير وإن عنان السماء هو الحد الأقصى للطموحات.
ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية عن ولي ولي العهد أنه كشف أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت 46% من عام 2014 لعام 2016، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تنمو بنسبة 12% إضافية خلال العام الحالي، مؤكدا أن السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية والإصلاحات الاقتصادية.
ولفت إلي إنشاء صناعة محلية لتصنيع السلاح وتقليل ما قدره حوالي 80 مليار دولار من إنفاق على شراء الأسلحة من الخارج.
أكد الأمير محمد بن سلمان أن العمل يجري على تطوير قطاعات محلية للترفيه السياحي للحصول على حوالي 22 مليار دولار من إنفاق السعوديين على الترفيه بالخارج.
وحول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الأمير محمد بن سلمان إن ترامب استعاد جميع تحالفات أمريكا مع حلفائها التقليديين بعكس الرئيس السابق أوباما الذي خسر كثيرا منها.
وحول علاقات المملكة مع روسيا ذكر الأمير أن المملكة تهدف إلى أن لا تضع روسيا جميع أوراقها خلف إيران بالمنطقة، مؤكدا أن التنسيق جار مع موسكو في قطاع النفط وأن هناك تجهيزا لعقد صفقة نفطية مهمة معها.

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