أعلن مسئول بالمعارضة السورية المسلحة، أن المعارضة توصلت إلى اتفاق مع الحكومة تطلق بمقتضاه سراح 500 سجين من المعارضة سيعبرون إلى مناطق المعارضة في إطار اتفاق مبادلة بين الطرفين.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) بالعربية الليلة، عن محمد أبو زيد المتحدث باسم جماعة أحرار الشام، قوله، إن المفاوضات اكتملت وأن السجناء سيصلون إلى منطقة تسيطر عليها المعارضة خارج مدينة حلب.