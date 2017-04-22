رأي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هجوم الشانزيليزيه في باريس، قد يساعد مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان في الانتخابات الفرنسية المقبلة.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي مساء الجمعة، عن ترامب قوله إنه لا يؤيد لوبان بشكل صريح ، لكنه يعتقد أن الهجوم الذي قتل فيه رجل شرطة سوف يساعدها لأنها المرشحة الأقوى بشأن الحدود وأنها الأقوى بشأن ما يجري في فرنسا.

وأضاف إنه يعتقد أن الهجوم سوف يؤثر على كيفية تصويت الشعب الفرنسي في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأحد.

ولفت إلي أنه ليس قلقا بشأن تشجيع الإرهابيين بقوله إن الهجوم يمكن أن يكون له تأثير على انتخابات ديمقراطية.

وكان المدعي العام لمكافحة الإرهاب في فرنسا قد أشار إلى أن المسلح كان بحوزته رسالة تدافع عن تنظيم داعش الإرهابي.