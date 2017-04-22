التضامن تستجيب لاستغاثة سيدة مسنة وتوفر رعاية شاملة لها

استجابت وزارة التضامن الاجتماعي لاستغاثة السيدة الحاجة ” أم أحمد” التي تعاني من عقوق أبنائها الخمسة.

وأشارت الوزارة ـ في بيان مساء الجمعة ـ الى أن الحالة عرضتها الإعلامية وفاء طولان في برنامج “مصر أحلى” على قناة المحور، حيث وجهت وزيرة التضامن غادة والي مساعد الوزيرة علاء عبد العاطي بسرعة نقل الحاجة “أم أحمد” إلى دار مسنين وتوفير رعاية شاملة لها، وسيتم متابعة الحالة لحين الإطمئنان عليها.