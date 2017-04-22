قال المهندس هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ان الفريق صادفه سوء توفيق غير طبيعي المباريات الأخيرة أدت إلي خسارتنا 4 مباريات متتالية في الدوري.

وأضاف زادة خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحق في برنامجه “صدى الرياضة” المذاع على فضائية “صدى البلد” أن الفريق تخطى هذه الحالة بالفوز في مباراة طلائع الجيش بثلاثة أهداف، موضحا أن جميع اللاعبين والجهاز الفني قرأوا بعضا من آيات القرآن الكريم قبل المباراة قائلا: “فكينا النحس بقراءة القرآن”.