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بدء الصمت الانتخابي لمرشحي الرئاسة الفرنسية
المرحلة الاولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية

بدء الصمت الانتخابي لمرشحي الرئاسة الفرنسية

السبت، 22 ابريل 2017 01:27 ص

انتهت الفترة القانونية المقررة للدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات الرئاسة بفرنسا ، وبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يوم واحد من بدء عملية الإقتراع صباح بعد غد الأحد.

وبدءاً من منتصف ليل الجمعة ، يمتنع المرشحون عن القيام بالدعاية الصادرة عن حملاتهم الانتخابية الرسمية بما فيها السمعية البصرية.

ووفقا للدستور الفرنسي ، تنتهي الحملة الانتخابية قبل يوم من الإقتراع عند منتصف الليل وحتى نهاية الدورة الأولى من الإنتخابات ، ويخضع المرشحون لمنصب رئيس الجمهورية إلى لائحة صارمة من القوانين والإجراءات التي يتوجب عليهم الالتزام بها.

ويشمل الصمت الانتخابي كذلك وسائل الإعلام ، حيث يمنع القيام بأي استطلاعات جديدة للرأي حول الانتخابات ونشرها وتوزيعها بأي وسيلة ، ومن ينتهك ذلك يقع تحت طائلة الغرامة التي تصل إلى 75 ألف يورو.

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