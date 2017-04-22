كشفت مصادر محلية سورية، أن قوات التحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي جديدة خلال الليل على موقع تابع لتنظيم داعش في ريف دير الزور الشرقي.

وقالت المصادر لقناة “سكاي نيوز بالعربية” الليلة، إن عملية الإنزال الجوي نفذت بعدة مروحيات من طراز أباتشي مدعومة بعشرات المقاتلين فوق موقع تابع لتنظيم داعش في منطقة أم الصلابة في بادية البوكمال بريف دير الزور الشرقي شرق سوريا.

وأضافت، إن قوات التحالف أسرت ما لا يقل من 15 شخصا بينهم قيادي كانوا متواجدين في الموقع المستهدف.