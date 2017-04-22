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"الصناعات الغذائية": 6 مليون مواطن يعملون في السوق المحلي
اشرف الجزايرلي الصناعات الغذائية

"الصناعات الغذائية": 6 مليون مواطن يعملون في السوق المحلي

السبت، 22 ابريل 2017 01:15 ص

قال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن الصناعات الغذائية توظف بشكل مباشر او غير مباشر من 5 إلى  6 مليون مواطن يعملون في السوق المحلي والصناعات الغذائية .

وأضاف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج “مساء dmc” المذاع على شاشة “dmc” الجمعه ، أنه اذا استطعنا توسيع قطاع الصادرات بالصناعات الغذائية 20% سيوفر مليون فرصة عمل اخرى.

وأوضح الجزايرلي أن تحرير سعر الصرف اثر على العديد من المدخلات ويجب موازنة هذا بزيادة الصادرات ، موضحا أن تحديد الاسعار لسلع معينة يزيد معدلات تهريبها والتصدير يخفض الاسعار وليس العكس كما يدعى البعض.

وأكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن هدف المصنع هو زيادة البيع والفترة المقبلة ستشهد انخفاض اكبر فى الاسعار بسبب انخفاض معدلات الاستهلاك، وسيكون هناك بعض الاوكازيونات للترويج للمنتجات بسعر أقل.

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