قال المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن التصدير بالنسبة لنا مسالة حياه او موت لانه مصدر للعملة الاجنبية ويجب ان نعمل جميعا على التصدير بانه هدف قومى

وأضاف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج “مساء dmc” المذاع على شاشة “dmc” اليوم الجمعه ، أن مجلس التصديري يحرص على المشاركة فى كل المعارض التى تخدم التصدير سواء محلية او فى دول عربية

وأوضح برزى أن سياحة المعارض مهمة جدا وفوود افريمكا يتكرر للمرة الثلثة ويعطى نتائج ايجابية كل عام.