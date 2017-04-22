أكد الدكتور أحمد عبد الحي، خبير علم الاستيراتيجيات أن حادث إطلاق نار في باريس أمس اراد منفذه إرسال رسائل هي ان فرنسا أخطات بالاعتراف بثورة 30 يونيو في مصر.

وأضاف “عبدالحي”، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج “خط أحمر” على “العاصمة”، أن التعاون العسكري الاقتصادي الفرنسي المصري أغضب بعض الدول الراعية للإرهاب فأرادت أن تعاقب فرنسا بتلك الحوداث الارهابية على مدى الشهور الماضية.

وتابع:”فرنسا طردت زعماء من التنظيمات الإرهابية الأسبوع الماضي فاحتضنتهم إنجلترا وذلك يفسر عدم وقوع حوداث إرهابية ببريطانيا”.