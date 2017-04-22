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"خط أحمر" يكشف حقيقة فيديو "مكملين" ضد الجيش المصري.. شاهد
محمد موسى - خط احمر

"خط أحمر" يكشف حقيقة فيديو "مكملين" ضد الجيش المصري.. شاهد

السبت، 22 ابريل 2017 12:20 ص

قال الإعلامي محمد موسى، أن الفيديو الذي أذاعته قناة مكملين الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان، مضمونه هو أن القوات المسلحة في شهر ديسمبر قامت بتصفية 8 من العناصر الإرهابية خلال احدى عمليات تصفية الارهابيين.

وأضاف موسى خلال برنامجه “خط أحمر” المذاع عبر فضائية العاصمة: أن القناة “الخرفانية”ادعت أن الفيديو المفبرك اللي أذاعوه للجيش المصري أثناء تصفية بعض الناس على أنهم إرهابيون.

وأكد “موسى أن الفيديو ذاته يكشف كذبهم وافترائهم على الجيش المصري بشكل واضح أهمها ارتداء صديري الجيش على “تي شيرت” أسود، وآخر على تي شيرت مقلم، كما أن الفيديو به خطأ فاجح أن أحد “الكومبارس” اللي فيه ،ظهر بـ لحية كثيفة”،وظهرت واضحة وهو يتحدث لأحد الأطفال، وكأنه لا يعرف أن هذا ممنوع في الجيش المصري

وأشار موسى أن علاوة على ما سبق ارتداء بعضهم ملابس صيفية “نصف كم”،ملابس مدنية وليست عسكرية ، وآخرين يرتدون ملابس شتوية, كما أن هناك ملاحظة أخرى أن هؤلاء الأشخاص لم يرتدون زي موحد مثل زي الجيش المصري.

وتابع أن الفبركة واضحة جداً في “اللهجة” التي يتحدث بها المرتزقة الكومبارس الأخوانيين الظاهرون علي أنهم جنود بالجيش المصري وارتدوا الزي العسكري لجيشنا ، ويتحدثون لغة غير مصرية تشبه لغة الفلسطينيين ” حماس”.

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