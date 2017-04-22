أكد النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن لقاء اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان، كان للاطلاع على جهود الشرطة في مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أنه طالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية التي يتعرض لها الوطن.

وقال ماهر في تصريحات صحفية له، الجمعة، إن اللقاء ناقش الهجمات الإرهابية الأخيرة وجهود الشرطة في القبض على مرتكبي هذه الحوادث والجهود المبذولة لإحباط المخططات الإرهابية التي تغذيها بعض الدول الغربية ومن ينتسبون للامه العربية والاسلامية.

وطالب “نائب الخليفة” خلال اللقاء بضرورة زياده المخصصات المالية لجهاز الشرطة ليتواكب التسليح مع حاله الحرب التي تتعرض لها مصر وكذلك استهداف رجال الجيش والشرطة ومحاولة الوقيعة بين النسيج الوطني، لافتًا إلى ضرورة تعديل مرتبات ومعاشات ضباط الشرطة، وعوده اسم أمن الدولة بدلا من الاسم الحالي الأمن الوطني.

وأشار “ماهر” إلى أن هناك جهود جبارة مبذولة من جهاز الشرطة في الفترة السابقة والحالية لمواجهة المخططات الإرهابية، وهناك تضحيات كبيرة من أبناء الشرطة والجيش، مؤكدًا أن مصر لن تنسى شهدائها زهرة شبابنا من رجال الشرطة والجيش.