 Moheet on google
السبت 22 ابريل 2017 12:08 صباحاً
روابط سريعة
نادال يلتقي مع جوفين في نصف نهائي "مونت كارلو" للتنس
رافائيل نادال لاعب تنس

نادال يلتقي مع جوفين في نصف نهائي "مونت كارلو" للتنس

السبت، 22 ابريل 2017 12:08 ص

تأهل لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال، الجمعة، إلى الدور نصف النهائي لبطولة مونت كارلو لتنس الأساتذة، بعد تغلبه على الأرجنتيني دييجو شفارتزمان، بمجموعتين دون رد 6-4 و6- 4.

وسيواجه الإسباني، المصنف السابع عالميا في الدور القادم نظيره البلجيكي ديفيد جوفين، الذي فاز اليوم على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالميا، 6-2 و3-6 و7-5.

و بهذا الفوز أصبح نادال هو الوحيد المتبقي من قائمة افضل عشرة لاعبين في التصنيف العالمي وسيلعب مباراة نصف النهائي رقم 12 له في مونت كارلو.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3