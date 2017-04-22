تأهل لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال، الجمعة، إلى الدور نصف النهائي لبطولة مونت كارلو لتنس الأساتذة، بعد تغلبه على الأرجنتيني دييجو شفارتزمان، بمجموعتين دون رد 6-4 و6- 4.

وسيواجه الإسباني، المصنف السابع عالميا في الدور القادم نظيره البلجيكي ديفيد جوفين، الذي فاز اليوم على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالميا، 6-2 و3-6 و7-5.

و بهذا الفوز أصبح نادال هو الوحيد المتبقي من قائمة افضل عشرة لاعبين في التصنيف العالمي وسيلعب مباراة نصف النهائي رقم 12 له في مونت كارلو.