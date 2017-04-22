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المغرب يعيد علاقاته الدبلوماسية مع كوبا
العاهل المغربي محمد السادس
العاهل المغربي محمد السادس

المغرب يعيد علاقاته الدبلوماسية مع كوبا

السبت، 22 ابريل 2017 12:04 ص

أعلنت وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، مساء الجمعة، إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وجمهورية كوبا.

وأوضحت الوزارة ـ في بيان بهذا الصدد ـ أنه تم توقيع اعلان مشترك بين البعثات الدائمة للبلدين لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك بخصوص إعادة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء.

وأضافت أن هذا القرار يندرج في إطار تنفيذ توجيهات الملك محمد السادس من أجل دبلوماسية منفتحة على شركاء ومجالات جغرافية جديدة ، مشيرة إلى أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته لفتح سفارة المملكة المغربية في هافانا قريبا.

ووقع السفيران الممثلان الدائمان للمملكة المغربية وجمهورية كوبا لدى الأمم المتحدة عمر هلال وأنايانسي رودريغيز كاميخو ، اليوم الجمعة بنيويورك ، اتفاقا لإستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وجمهورية كوبا على مستوى السفراء.

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