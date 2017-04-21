تمكنت مديرية أمن شمال سيناء من ضبط عدد 43 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة.

وقال مصدر أمنى في مديرية أمن شمال سيناء، أنه في مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط ( 20 ) محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي ،( 16 ) محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف ،( 4 ) محكوما عليهم في قضايا جنح الغرامات ، و( 3 ) محكوما عليهم بالمخالفة.