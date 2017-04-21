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مصادر سورية تؤكد قصف الجيش الإسرائيلي لمواقع عسكرية بريف مدينة القنيطرة
أفراد من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

مصادر سورية تؤكد قصف الجيش الإسرائيلي لمواقع عسكرية بريف مدينة القنيطرة

الجمعة، 21 ابريل 2017 11:49 ص
أ ش أ

أكد مصدر عسكري سوري أن الجيش الإسرائيلي أطلق صاروخين على مواقع عسكرية للجيش السوري في ريف مدينة القنيطرة اليوم الجمعة.
ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية الليلة عن المصدر قوله نقلا، عن وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، :” إن الهجوم جرى على الساعة 6:45 في محيط بلدة خان أرنبة وكبدها خسائر مادية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه قصف مواقع في الأراضي السورية الجمعة ردا على سقوط ثلاث قذائف هاون أطلقت من سوريا وسقطت في القسم الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان.

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