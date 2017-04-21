قانون روسي يحظر تسمية المواليد بأسماء غريبة أو رموزالجمعة، 21 ابريل 2017 11:31 ص
مررّ مجلس الدوما الروسي يوم الجمعة مشروع قانون يحظر على الآباء تسمية مواليدهم بأسماء غريبة أو بأرقام أو بألقاب أو باختصارات أو رموز.
وقال رئيس اللجنة التشريعية وشئون الدولة في مجلس الدوما، بافل كراشينينكوف -في تصريح لوكالة أنباء (تاس)- “حتى الآن، يمكن السماح بـ”الألقاب المزدوجة” بعد الزواج، حيث يمكن للزوجين أن يوحّدا لقبين معا، وسيمنح القانون للآباء حق التسمية باسم مزدوج عند الميلاد، بتوحيد لقبَي الأم والأب”.
وأضاف كراشينينكوف “نحن نعرف أسماء غريبة أمثال (”أير ترافيك كونترولر”، “لانسلوت”، “ليتيس”، “بي أو سي إتش آر في إف 260602”، “برينس”، و”قيصر”) والتي يتعرض الأطفال الذين يحملونها للتنمر (البلطجة) في رياض الأطفال والمدارس وعادة ما يشعرون بالاغتراب، على أن الأسماء لا يمكن تغييرها من جانب الأطفال قبل سن الـ 14.”
وأكد كراشينينكوف “يستهدف القانون تأمين حق الأطفال في حياة طبيعية، وتناغم اجتماعي، واحترام فردانيتهم وكرامتهم الإنسانية”.
وقال كراشينينكوف “كما نعلم، حقوقك تنتهي عندما تبدأ حقوقي؛ إن الطفل المسمى (بي أو سي إتش آر في إف 260602) والبالغ من العمر الآن 14 عاما لا يزال بلا أوراق تحقيق شخصية لأن مكتب تسجيل موسكو رفض تسجيل مثل هذا الاسم الغريب، وبناء على ذلك أيدت المحكمة هذا الحظر”.
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