صرحت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للمكاتب الداخلية بوزارة السياحة بأنه تم إنهاء مشكلة تكدس المعتمرين بالكامل بمطار القاهرة الدولي، مؤكدة على أنه قد تم تسفير كافة المعتمرين الذين تعرضوا لهذه المشكلة، مضيفة أنه يتم حاليا إنهاء سفر جميع المعتمرين حسب جدول رحلاتهم دون أية عوائق.

وأشارت سامية سامى في تصريح لها اليوم إلى غرفة الأزمات التي تم تشكيلها من قبل وزارة السياحة منذ بداية الأزمة للعمل على متابعة وحل هذه الأزمة وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومن بينها الخطوط الجوية السعودية، مشيرة إلى أن غرفة الأزمات كانت تقوم بموافاة وزير السياحة بتقرير يومي للوقوف على تطورات هذه الأزمة و الخطوات التي يتم تنفيذها لحلها.

يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة وحرصها الشديد على راحة وأمان المعتمرين ، والعمل على حل أية مشكلات قد تواجههم.