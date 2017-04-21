يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا قد تصاحبها الأمطار الخفيفة على أقصى الغرب، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة على معظم الأنحاء والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط في معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيانٌ بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن الجمهورية:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 37

الإسكندرية 16 32

مطروح 16 21

بورسعيد 20 25

دمياط 19 24

بلطيم 19 27

الإسماعيلية 20 37

السويس 20 38

العريش 14 36

نخل 15 38

طابا 15 37

الطور 21 32

مرسى علم 25 36

الغردقة 25 36

شرم الشيخ 24 34

رفح 10 35

كاترين 17 30

سيوة 20 36

المنيا 18 38

الفيوم 19 39

رأس سدر 23 32

أبوسمبل 23 39

وسط الدلتا 22 37

أسيوط 21 39

سوهاج 20 40

الأقصر 24 41

أسوان 24 41

شلاتين 23 33

حلايب 25 30

الوادى الجديد 24 40

قنا 23 41

نويبع 25 34

السلوم 14 23