اكدت وزارة الخارجية السودانية، إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الخميس، وسط العاصمة الفرنسية باريس، وأودى بحياة شرطييْن وإصابة آخرين ،في جريمة تتنافى مع القيم الدينية والإنسانية كافة.

وعبّر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، السفير قريب الله الخضر، في بيان صحفي اليوم الجمعة، عن صادق تعازي ومواساة حكومة وشعب السودان لحكومة وشعب فرنسا ولعائلات الضحايا والجرحى.

وأكد البيان تضامن السودان الكامل مع فرنسا ودعمها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها، في مواجهة كافة الأعمال الإرهابية والإجرامية