 Moheet on google
السبت 22 ابريل 2017 12:18 صباحاً
روابط سريعة
السودان يدين ويستنكر الهجوم الإرهابي وسط العاصمة الفرنسية باريس
حادث باريس2

السودان يدين ويستنكر الهجوم الإرهابي وسط العاصمة الفرنسية باريس

الجمعة، 21 ابريل 2017 11:26 ص
وكالات

اكدت وزارة الخارجية السودانية، إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الخميس، وسط العاصمة الفرنسية باريس، وأودى بحياة شرطييْن وإصابة آخرين ،في جريمة تتنافى مع القيم الدينية والإنسانية كافة.
وعبّر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، السفير قريب الله الخضر، في بيان صحفي اليوم الجمعة، عن صادق تعازي ومواساة حكومة وشعب السودان لحكومة وشعب فرنسا ولعائلات الضحايا والجرحى.
وأكد البيان تضامن السودان الكامل مع فرنسا ودعمها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها، في مواجهة كافة الأعمال الإرهابية والإجرامية

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3