أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة اعتقال المشتبه به في الهجوم الذي استهدف حافلة فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم الأسبوع الماضي.

وقال الإدعاء العام الإتحادي في مدينة كارلسروه ـ في بيان نقلته وسائل الإعلام الألمانية ـ إن مذكرة توقيف بحق المتهم المفترض في الإعتداء قد صدرت اليوم ، ما يشير الى قناعة السلطات الأمنية بأنها قد اعتقلت المنفذ المفترض للهجوم.

وكانت الشرطة الألمانية قد اعتقلت صباح اليوم الجمعة مشتبها به (28 عاما) ينتمي لأصول ألمانية وروسية خلال عملية أمنية بالقرب من بلدة توبينجن في ولاية بادن فورتمبيرج جنوب غربي البلاد.