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الأحد.. بدء تلقي طلبات توظيف لـ3743 فرصة عمل لأبناء القليوبية
محافظة القليوبية

الأحد.. بدء تلقي طلبات توظيف لـ3743 فرصة عمل لأبناء القليوبية

الجمعة، 21 ابريل 2017 10:40 ص

قال المهندس فتحي دسوقي، وكيل وزارة القوي العاملة بالقليوبية، إن المديرية ستبدأ يوم الأحد المقبل ولمدة 10 أيام في تلقي وقبول طلبات أبناء المحافظة الباحثين عن فرصة عمل بالقطاع الخاص من خلال 34 شركة ومصنع تابعة للقطاع الخاص داخل الإقليم توفر 3743 فرصة عمل.. موضحا أن المرتبات تبدأ وفق تقارير الشركات من ألف جنيه وحتى 3 ألاف جنيه وفق المؤهل المطلوب.

وأكد أنه يتم توجيه المتقدمين إلى الشركات بموجب خطابات من القوي العاملة بالمحافظة.. موضحا أن لدينا 1635 فرصة عمل ب3 شركات خاصة بأبوزعبل والخانكة و860 فرصة عمل بشبرا الخيمة في 4 شركات و497 فرصة عمل بقليوب في 12 شركة و751 فرصة عمل ببنها في 15 شركة، مشيرا إلى أن المؤهلات المطلوبة هي مؤهلات عليا ويفضل بكالوريوس الهندسة والطب والحاسبات والعلوم والتمريض والدبلوم الصناعي وكذا المؤهلات المتوسطة والفوق متوسطة وبدون مؤهلات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مديرية القوي العاملة بالقليوبية سوف تتابع عمليات التعيين بالتنسيق مع الشركات، مؤكدا أن جميع العمالة في هذه الشركات يتم التأمين عليها اجتماعيا.

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