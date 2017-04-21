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"مايوكا" يشارك في تدريبات الزمالك استعدادا للمصري
مايوكا - الزمالك

"مايوكا" يشارك في تدريبات الزمالك استعدادا للمصري

الجمعة، 21 ابريل 2017 10:21 م

شارك الزامبي إيمانويل مايوكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الجماعي الذي أقيم على ملعب عبدالطيف أبورجيلة اليوم بمقر النادي استعدادا لمواجهة المصري، يوم الاثنين المقبل في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

واجتاز مايوكا الإختبار الطبي الذي خضع له تحت إشراف طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي للزمالك، وتأكد تعافيه من الإصابة بالعضلة الخلفية.

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