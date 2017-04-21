أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف مواقع داخل سوريا تقول أنها مصدر لقذائف هاون أطلقت على مرتفعات الجولان في وقت سابق اليوم .

وأوردت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الجمعة - عن المتحدث باسم الجيش، قوله - إن “الجيش الإسرائيلي لن يتسامح مع أي محاولة لخرق سيادة إسرائيل وأمن سكانها ويرى أن النظام السوري مسؤولا عن كل ما يحدث على أراضيه”.

واستهدفت المدفعيّة الإسرائيليّة المُتمركزة في “تل أبو الندى” بالجولان السّوري المحتل، مدفعاً سوريّاً بإحدى النّقاط العسكرية في القنيطرة دون وقوع إصابات، كما تصدت المضادّات السّورية لطائرة من دون طيّار كانت تُحلِّـق فوق نفس الموقع السّوري المُستهدَف وأجبرتها على العودة.

وكانت صفارات الإنذار، دوت، في وقت سابق من اليوم، في شمال هضبة الجولان السوري بعد سقوط قذيفتين أطلقتا من الأراضي السورية، وقال الموقع إن قذيفة هاون سقطت بعد ظهر الجمعة، كما سقطت، بعد وقت قصير، قذيفة ثانية في منطقة مفتوحة أخرى بالجولان