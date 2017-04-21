اعلنت النيابة العامة في فنزويلا مقتل 11 شخصا في العاصمة كاراكاس خلال المواجهات التي اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) بالعربية مساء اليوم عن النيابة العامة إن 11 شخصا قتلوا ، بعضهم بسبب صعقهم بالتيار الكهربائي والبعض الآخر بالرصاص ، مشيرة إلي إصابة 6 أشخاص في المواجهات ذاتها والتي وقعت في حي جنوب غرب كاراكاس.

وكان 20 شخصا قد لقوا مصرعهم خلال التظاهرات التي بدأت في مطلع شهر أبريل الجاري ضد الرئيس نيكولاس مادورو.