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"كهربا" يواصل التألق ويقود الاتحاد للفوز برباعية على الاتفاق
محمود كهربا - اتحاد جدة

"كهربا" يواصل التألق ويقود الاتحاد للفوز برباعية على الاتفاق

الجمعة، 21 ابريل 2017 10:09 م

واصل النجم المصرى محمود عبد المنعم “كهربا”، تألقه فى الملاعب السعودية، وقاد فريقه اتحاد جدة للفوز على الاتفاق بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدورى السعودى.

ونجح “كهربا” في تسجيل الهدف الثاني لفريقه من خلال انفراد صريح وصناعة الثالث الذي سجله زميله محمد قاسم.

أهداف الاتحاد جاءت في الدقائق التالية، كارلوس فيلانوفا (42)، محمود كهربا (61)، محمد قاسم (71) وأخيرًا أحمد العكايشى (85)، بينما جاء هدف الاتفاق الوحيد عن طريق هزاع الهزاع (91).

وأهدر كهربا فرصة خطيرة خلال الشوط الأول وتحديدًا فى الدقيقة 31 والتى أنقذها مدافع الاتفاق من على خط المرمى.

بهذه النتيجة احتل الاتحاد وصافة جدول الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 9 نقاط كاملة عن الهلال الذي حسم اللقب بالأمس للمرة الرابعة عشر في تاريخه بعد غياب 5 سنوات.

ورفع كهربا رصيده من الأهداف إلى 16 فى الدورى هذا الموسم،  ليحتل وصافة هدافى المسابقة بفارق 6 أهداف عن المتصدر عمر السومة مهاجم أهلي جدة.

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