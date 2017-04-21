تمكنت سلطات الأمن بالمملكة المغربية اليوم من تفكيك خلية ارهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت وزارة الداخلية المغربية ـ في بيان مساء اليوم ـ أن الخلية مكونة من ثلاثة متطرفين ينشطون بمدينة تطوان وأنهم كانوا بصدد التخطيط للقيام بأعمال إرهابية ضد أهداف ومنشآت حيوية بالمملكة باستعمال متفجرات متحكم فيها عن بعد ، وكذا اغتيال مسؤولين أمنيين تنفيذا للأجندة الإرهابية لتنظيم داعش.

وأضافت الداخلية المغربية أن التحريات أثبتت أن زعيم هذه الخلية ، الذي إكتسب تدريبات عالية في مجال المتفجرات ذات نظام تفجير عن بعد بحكم تخصصه العلمي الجامعي ، كان برفقة عناصر أخرى بصدد اقتناء المواد الأولية التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة.

وقد أسفرت هذه العملية عن حجز معدات وأجهزة إلكترونية يمكن استعمالها في أنظمة التفجير عن بعد ، من بينها لحام ومنبهات وأسلاك كهربائية وبطاريات ومولد كهربائي وأشرطة لاصقة وهواتف محمولة تم وصل إحداها بأسلاك كهربائية ، وأسلحة بيضاء وعصي.

وأشار بيان وزارة الداخلية المغربية الى أنه سيتم إخضاع هذه المحجوزات للمعمل الجنائي من طرف الجهات المختصة ، وأنه سيتم تقديم المشتبه بهم الى العدالة فور انتهاء التحقيقات التي تجربها معهم النيابة العامة.