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الجمعة 21 ابريل 2017 10:38 مساءً
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الرئيس الفلبيني يزور حاملة الصواريخ الروسية " فارياغ " في ميناء مانيلا
الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرت

الرئيس الفلبيني يزور حاملة الصواريخ الروسية " فارياغ " في ميناء مانيلا

الجمعة، 21 ابريل 2017 10:01 م
أ ش أ

زار الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الجمعة حاملة الصواريخ ، الطراد “فارياغ ” الروسي في ميناء العاصمة الفلبينية (مانيلا).
وقال المكتب الصحفي للأسطول الروسي في المحيط الهادئ - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) ـ ” إن دوتيرتي قام بجولة في السفينة ، حيث إطلع على أسلحتها وقدراتها القتالية والحياة اليومية للبحارة”.
وأشار البيان إلى أن الطراد وصل إلى السواحل الفلبينية بعد زيارته لميناء بوسان بكوريا الجنوبية قبل أسبوع، ضمن مجموعة من القطع الحربية التابعة للأسطول الروسي في المحيط الهادئ.
وكان الرئيس دوتيرتي قد أعلن ، في مارس الماضي ، أنه يسمح للقطع البحرية العسكرية الروسية بالدخول الحر إلى مياه الفلبين الإقليمية.

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