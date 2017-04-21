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الصين تنفي وضعها لقاذفات القنابل في حالة تأهب
ام القنابل

الصين تنفي وضعها لقاذفات القنابل في حالة تأهب

الجمعة، 21 ابريل 2017 09:58 م
أ ش أ

نفت الصين مساء اليوم الجمعة تقارير اعلامية بشأن وضع قاذفات القنابل بالقوات الجوية فى حالة تأهب قصوى على خلفية التوترات المتصاعدة فى شبه الجزيرة الكورية.
وأكد بيان صادر عن المكتب الاعلامى لوزارة الدفاع الصينية نشرته وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) أن التقارير غير صحيحة ، وأن القوات الصينية تقوم بمهامها المعتادة وتدريباتها الروتينية العادية على طول الحدود بين الصين وكوريا الشمالية.
كانت تقارير اعلامية غربية ذكرت أن الصين وضعت قاذفات القنابل التابعة لسلاح الجو فى حالة تأهب قصوى ، وأن هناك تحليلات تشير الى أن الجيش الصينى يتحرك لتعزيز استعداده العسكرى تحسبا لوقوع حالة طوارئ فى كوريا الشمالية.
وكانت بعض التقارير الاعلامية الصادرة يوم الجمعة الماضية ألمحت الى أن الصين وضعت قواتها بجميع المناطق العسكرية فى حالة تأهب وأصدرت الأوامر لهم بالإستعداد للتحرك حال وقوع أي نزاع.
وقبل هذا ، تواترت بعض الأنباء حول قيام الجيش الصينى بحشد 150 ألفا من قواته على الحدود مع كوريا الشمالية وإن كانت بكين نفت هذه المعلومات بشكل رسمي.

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