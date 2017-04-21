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الجزائر تدين الاعتداء الارهابي الذي وقع في شارع الشانزليزيه بباريس
حادث باريس

الجزائر تدين الاعتداء الارهابي الذي وقع في شارع الشانزليزيه بباريس

الجمعة، 21 ابريل 2017 09:44 م
أ ش أ

أدان الناطق باسم وزارة الشئون الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي شريف الاعتداء الارهابي الذي ارتكب مساء أمس الخميس بباريس ، وقال ” إن هذا العمل الاجرامي يؤكد مرة أخرى أن مكافحة الإرهاب مهمة شاقة وتتطلب يقظة مستمرة”.
وأضاف الناطق - في تصريحات اليوم - “إن الجزائر تدين بشدة الاعتداء الارهابي الجبان الذي إرتكب مساء أمس في شارع الشانزليزيه بالعاصمة باريس ، وإن هذا العمل الارهابي يؤكد مرة أخرى أن مكافحة الارهاب مهمة شاقة وتتطلب يقظة مستمرة وتعبئة الامكانيات الضرورية وتوحيد جهود المجتمع الدولي من أجل القضاء على هذه الآفة التي لا تستثني أي مجتمع أو بلد أو منطقة في العالم”.
وتابع أن الجزائر وفرنسا اللتين بلغ تعاونهما في مجال مكافحة الارهاب مستوى عاليا مدعوتان الى جانب المجتمع الدولي الى توحيد الجهود وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال من أجل القضاء على التهديد الشامل الذي يستهدف البشرية بأسرها.

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