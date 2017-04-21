قال نائب رئيس لجنة الشئون الدولية في “مجلس الاتحاد” الروسي، فلاديمير جباروف، إن سوريا قد تتوجه إلى روسيا بطلب تزويدها بمنظومات الدفاع الجوي “بوك” و”تور” من أجل حماية أراضيها من الهجمات الصاروخية.

وقال جباروف في تصريح خاص لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم /الجمعة/ - “سوريا تحتاج لوسائل دفاع جوي للحماية من الهجمات الصاروخية، وقد يتوجهون إلى روسيا بطلب للحصول على منظومات “بوك” وتور”، من أجل إسقاط الصواريخ المجنحة الأمريكية على ارتفاعات منخفضة. ويحق لسوريا الرد على العدوان وحماية أراضيها”.

وشدد جباروف، على أن بيع الأسلحة هو ممارسة دولية عادية.

وأضاف جباروف، بأن روسيا تنشر في سوريا منظومة “إس-400”، ولكنها فقط لحماية مواقع البنية التحتية الروسية.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قال، في وقت سابق من اليوم، خلال مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، أن دمشق مهتمة بأحدث جيل من أنظمة الدفاع الجوي، وأن مفاوضات محددة بين وزارتي الدفاع في روسيا وسوريا حول مسألة أنظمة الدفاع الجوي الجديدة هي “جزء من العلاقات اليومية”. ولم يعلق الكرملين من جانبه على هذه التصريحات