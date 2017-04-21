اتفق وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الجمعة، على أهمية النظر مجددًا في إمكانية تنظيم تحقيق موضوعي تحت رعاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في واقعة بلدة خان شيخون بسوريا.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية - في بيان بشأن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن لافروف أعرب لتيلرسون عن أسفه لمعارضة واشنطن مبادرة روسيا بإرسال خبراء إلى سوريا للتحقيق في مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في بلدة خان شيخون في اليوم الرابع من الشهر الجاري، ووجود مواد كيميائية في قاعدة الشعيرات التابعة للجيش السوري.

كما اتفق لافروف وتيلرسون على إطلاق عمل مجموعة العمل الروسية الأمريكية المشتركة على مستوى نواب وزيري الخارجية للبلدين، والمكلفة بتسوية الخلافات في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في أقرب وقت.