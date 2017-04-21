 Moheet on google
الجمعة 21 ابريل 2017 10:38 مساءً
روابط سريعة
روسيا وأمريكا يتفقان على ضرورة تحقيق موضوعي في حادثة خان شيخون
سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي

روسيا وأمريكا يتفقان على ضرورة تحقيق موضوعي في حادثة خان شيخون

الجمعة، 21 ابريل 2017 09:21 م
أ ش أ

اتفق وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الجمعة، على أهمية النظر مجددًا في إمكانية تنظيم تحقيق موضوعي تحت رعاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في واقعة بلدة خان شيخون بسوريا.
وأوضحت وزارة الخارجية الروسية - في بيان بشأن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن لافروف أعرب لتيلرسون عن أسفه لمعارضة واشنطن مبادرة روسيا بإرسال خبراء إلى سوريا للتحقيق في مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في بلدة خان شيخون في اليوم الرابع من الشهر الجاري، ووجود مواد كيميائية في قاعدة الشعيرات التابعة للجيش السوري.
كما اتفق لافروف وتيلرسون على إطلاق عمل مجموعة العمل الروسية الأمريكية المشتركة على مستوى نواب وزيري الخارجية للبلدين، والمكلفة بتسوية الخلافات في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في أقرب وقت.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3