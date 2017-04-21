صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، أن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالاً، اليوم الجمعة، مع وزير خارجية روسيا “سيرجي لافروف”، تناول عدة موضوعات تتعلق بالملفات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى التشاور حول الأوضاع فى سوريا وليبيا وعدد من القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن التى تهم البلدين.

وذكر المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين شكري ولافروف رحبا خلال الاتصال بتحديد موعد انعقاد اجتماع آلية 2+2 التى تضم وزيرى الخارجية والدفاع بالبلدين، والتى تم الاتفاق على عقدها فى القاهرة نهاية مايو المقبل، وقد اتفق الوزيران على مواصلة التشاور خلال الفترة المقبلة لمتابعة الإعداد لاجتماعات الآلية بالتنسيق مع وزارتى الدفاع بالبلدين.