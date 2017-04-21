اعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جون توماس، اليوم الجمعة، أن مساعدًا لأبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي، وهو أحد الضالعين بالهجوم على النادي الليلي باسطنبول، قتل في عملية برية نفذتها القوات الأمريكية بسوريا.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية - حسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية - “بوسعنا تأكيد مقتل عبد الرحمن الأوزبكي، مسلح (داعش)، على يد قوات الولايات المتحدة، في 6 من أبريل، وكان له دور في الهجوم الكبير الذي استهدف ناديًا ليليًا في اسطنبول عشية رأس السنة الجديدة”.

وتابع المتحدث قائلاً: إن “الأوزبكي” كان مسؤولاً عن تجنيد ونقل مسلحين إلى صفوف تنظيم “داعش” وتمويل أنشطة الإرهابيين، علاوة على قيامه بدور “محوري” في شن هجمات إرهابية خارج أراضي العراق وسوريا.

يذكر أن الهجوم على النادي باسطنبول الذي تبناه “داعش” أسفر عن مقتل 39 شخصًا وإصابة 69 آخرين بجروح، وتم اعتقال منفذ الهجوم في 16 يناير الماضي خلال عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة أسن يورت باسطنبول، كما تم توقيف ثلاث نساء ورجل آخر خلال العملية نفسها.