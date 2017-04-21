 Moheet on google
الجمعة 21 ابريل 2017 10:41 مساءً
روابط سريعة
مقتل مساعد أبو بكر البغدادي على يد الجيش الأمريكي بسوريا
قصف حلب

مقتل مساعد أبو بكر البغدادي على يد الجيش الأمريكي بسوريا

الجمعة، 21 ابريل 2017 09:12 م
أ ش أ

اعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جون توماس، اليوم الجمعة، أن مساعدًا لأبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي، وهو أحد الضالعين بالهجوم على النادي الليلي باسطنبول، قتل في عملية برية نفذتها القوات الأمريكية بسوريا.
وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية - حسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية - “بوسعنا تأكيد مقتل عبد الرحمن الأوزبكي، مسلح (داعش)، على يد قوات الولايات المتحدة، في 6 من أبريل، وكان له دور في الهجوم الكبير الذي استهدف ناديًا ليليًا في اسطنبول عشية رأس السنة الجديدة”.
وتابع المتحدث قائلاً: إن “الأوزبكي” كان مسؤولاً عن تجنيد ونقل مسلحين إلى صفوف تنظيم “داعش” وتمويل أنشطة الإرهابيين، علاوة على قيامه بدور “محوري” في شن هجمات إرهابية خارج أراضي العراق وسوريا.
يذكر أن الهجوم على النادي باسطنبول الذي تبناه “داعش” أسفر عن مقتل 39 شخصًا وإصابة 69 آخرين بجروح، وتم اعتقال منفذ الهجوم في 16 يناير الماضي خلال عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة أسن يورت باسطنبول، كما تم توقيف ثلاث نساء ورجل آخر خلال العملية نفسها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3