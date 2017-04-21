أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن أسواق سوريا مفتوحة الآن لاستثمارات الشركات الروسية لتقوم بدورً مهم ، إلى جانب الشركات السورية ، في إعادة إعمار البلاد.

وبشأن العلاقات الثنائية مع روسيا في المجال الاقتصادي ، قال الرئيس الأسد - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - ” إن هناك بعض العقود حاليًا في مراحلها النهائية قبل التوقيع” ، مشيرًا إلى أن القطاع الأبرز في هذه العقود هو النفط والغاز.

وأضاف ” لدينا قوانيننا فيما يتعلق بكيفية إبرام العقود مع مختلف الشركات ، وقد بدأنا مع بعض الشركات الروسية بعد زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روجوزين الى دمشق مؤخرًا ، خصوصًا وأن الشركات الغربية غادرت سوريا ، ليس بسبب الوضع الأمني بل لأسباب سياسية”.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد أعلن في مارس الماضي أن بلاده تبحث مع دمشق آفاق مشاركة الشركات الروسية في مشاريع نفط وغاز في سوريا ، مع التركيز على مسألة ضمان سلامة أنشطة هذه الشركات.