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وادي دجلة يتوج بكأس مصر لكرة القدم للسيدات
وادي دجلة بنات

وادي دجلة يتوج بكأس مصر لكرة القدم للسيدات

الجمعة، 21 ابريل 2017 08:47 م

توج الفريق الأول لكرة القدم سيدات بنادي وادي دجلة ببطولة كأس مصر لهذا الموسم عقب فوزه اليوم الجمعة على نظيره الإعلاميين بركلات الترجيح 5-4 في مباراة أقيمت على ملعب نادي الصيد بمدينة 6 أكتوبر.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان بعد ذلك للركلات الترجيحية والتي انتهت بنتيجة 5-4.

وكان فريق المؤسسة العمالية فاز بالمركز الثالث، حيث أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة فوزه بالمباراة ( 2 - صفر)، وذلك بعد انسحاب الفريق المنافس كفر سعد وإلغاء المباراة.

وقامت سحر الهواري عضو الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على الكرة النسائية بالاتحاد بتسليم الكأس والميداليات الذهبية للفريق الفائز بالبطولة والميداليات الفضية والبرونزية للفريقين الفائزين بالمركزين الثاني والثالث.

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