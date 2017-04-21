نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي حول ما أثير بأحد البرامج التلفزيونية عن إلغاء مادة التربية الدينية العام الدراسي القادم وتدريس مادة الأخلاق.

وأكدت الوزارة ـ في بيان مساء اليوم ـ أنه لا أساس لصحة ما أثير، وأنه لا مساس مطلقًا بمنهج وكتاب التربية الدينية ، وما يتم دراسته حاليًا هو إمكانية تدريس كتاب الأخلاق بجانب كتاب التربية الدينية.

وأهابت الوزارة بالصحفيين والإعلاميين توضيح ما تقدم للرأي العام حرصًا علي عدم إثارة البلبلة وحفاظًا علي السلام الإجتماعي.