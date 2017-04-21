 Moheet on google
الجمعة 21 ابريل 2017 09:07 مساءً
روابط سريعة
"الخارجية الفلسطينية" تشجب الاعتداء على مقر الصليب الأحمر في الخليل
قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم المسجد الاقصى

"الخارجية الفلسطينية" تشجب الاعتداء على مقر الصليب الأحمر في الخليل

الجمعة، 21 ابريل 2017 08:32 م

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، الاعتداء الذي استهدف مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الخليل مساء الأربعاء الماضي من قبل مجهولين، وأدى إلى إلحاق بعض الأضرار بالممتلكات التابعة لها.
وقالت الوزارة في بيان صحفي:” إننا نشدد على الموقف الفلسطيني الرافض لهذه الاعتداءات بجميع أشكالها ، أو تلك التي تسيء على أي نحو كان إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة البعثات الدولية والمنظمات الإنسانية الأخرى العاملة في دولة فلسطين ومن شأنها المساس بالعاملين فيها والممتلكات التابعة لها، وبغض النظر عن دوافعها وهوية مرتكبيها، كونها تضر وبالدرجة الأولى بالمصلحة الوطنية العليا، وتمس بمصداقية دولة فلسطين واحترامها لالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي والهيئات والمؤسسات الدولية العاملة فيها”.
وأعاد البيان التأكيد على التزام دولة فلسطين في صون واحترام حق كل فلسطيني في التعبير السلمي والحضاري عن موقفه تجاه قضاياه الوطنية دون الإخلال بالقانون والنظام العام، أو إعاقة عمل البعثات الدولية والمنظمات الإنسانية، وذلك لتمكينها من القيام بمهامها بموجب القانون الدولي وتحمل مسؤولياتها تجاه عموم الشعب الفلسطيني.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3