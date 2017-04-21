أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، الاعتداء الذي استهدف مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الخليل مساء الأربعاء الماضي من قبل مجهولين، وأدى إلى إلحاق بعض الأضرار بالممتلكات التابعة لها.

وقالت الوزارة في بيان صحفي:” إننا نشدد على الموقف الفلسطيني الرافض لهذه الاعتداءات بجميع أشكالها ، أو تلك التي تسيء على أي نحو كان إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة البعثات الدولية والمنظمات الإنسانية الأخرى العاملة في دولة فلسطين ومن شأنها المساس بالعاملين فيها والممتلكات التابعة لها، وبغض النظر عن دوافعها وهوية مرتكبيها، كونها تضر وبالدرجة الأولى بالمصلحة الوطنية العليا، وتمس بمصداقية دولة فلسطين واحترامها لالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي والهيئات والمؤسسات الدولية العاملة فيها”.

وأعاد البيان التأكيد على التزام دولة فلسطين في صون واحترام حق كل فلسطيني في التعبير السلمي والحضاري عن موقفه تجاه قضاياه الوطنية دون الإخلال بالقانون والنظام العام، أو إعاقة عمل البعثات الدولية والمنظمات الإنسانية، وذلك لتمكينها من القيام بمهامها بموجب القانون الدولي وتحمل مسؤولياتها تجاه عموم الشعب الفلسطيني.