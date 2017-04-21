أبو طالب العيسوي يعلن قائمة الإسماعيلي للقاء إنبيالجمعة، 21 ابريل 2017 07:51 م
أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة أبو طالب العيسوي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة إنبي بعد غد الأحد في إطار منافسات الأسبوع الـ 25 لبطولة الدوري الممتاز.
ويقود أبو طالب العيسوي، الإسماعيلي، بعد إقالة المدرب التشيكي فرانز شتراكا من منصبه عقب تعادل الفريق مع سموحة 2-2 أول أمس الأربعاء ضمن منافسات الدوري.
واستبعد العيسوي، اللاعب محمود متولي من قائمة الفريق بسبب الإصابة، فيما عاد للقائمة الثنائي أحمد هاني ووليد عطية، إلى جانب 19 لاعبا وهم “محمد عواد ومحمد مجدي في حراسة المرمى، وباهر المحمدي وريتشارد بافور ومحمد هاشم وبهاء مجدي ومحمد عادل جمعة في خط الدفاع، وحسني عبد ربه ومحمد فتحي وعماد حمدي ونادر رمضان وأحمد جمال ومحمد أبو المجد (بوشا) وكريم (بامبو) وإبراهيم حسن ووجيه عبد الحكيم في خط الوسط، وشكري نجيب وأحمد الصعيدي ودييجو كالديرون في الهجوم”.
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