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"صبحي" مطالبا بإذاعة جلسات البرلمان: عايزين نعرف بتعملو إيه
محمد صبحي

"صبحي" مطالبا بإذاعة جلسات البرلمان: عايزين نعرف بتعملو إيه

الجمعة، 21 ابريل 2017 07:43 م
كتب _ محمد السباخي

طالب الفنان محمد صبحي، بضرورة إذاعة جلسات مجلس النواب على الهواء مباشرة، موضحا أن المواطن من حقه أن يرى أفعال من يمثله تحت قبة البرلمان.

وانتقد صبحي، خلال لقائه في برنامج “حقائق وأسرار” مع الإعلامي مصطفى بكري، والذي يذاع على قناة صدى البلد، حملة الهجوم على الأزهر الشريف، قائلا: إن هذا ليس في مصلحة البلاد، وهاجم أحد أعضاء مجلس النواب الذي طرح فكرة انتخاب شيخ الأزهر.

وأضاف، أنه على النواب أن يهتموا بكيفية التخفيف على المواطنين ووضع حلولا لأزمة غلاء الأسعار والعمل على إصدار تشريعات رادعة لكل من تسول له نفسه بأي عمل إرهابي.

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