أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الجمعة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الرابع من مايو المقبل.

وقال الفريق صالح - وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية - “ستعيش بلادنا بعد أيام قلائل استحقاقا انتخابيا مهما والمتمثل في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الرابع من شهر مايو المقبل، وهو حدث وطني بالغ الحيوية بالنسبة لوطننا ولشعبنا، فهذه الانتخابات تأتي بعد التعديل الدستوري الأخير الذي باشره رئيس الجمهورية”.

وأضاف رئيس الأركان الجزائري “أن واجب المواطنة يفرض على أفراد الجيش الوطني الشعبي القيام بواجبهم الانتخابي خارج الثكنات وفقا لقوانين الجمهورية وتبعا للإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهو ما سيسمح لكافة أفرادنا العسكريين بأن يدلوا بأصواتهم بكل حرية وشفافية ويشاركوا إخوانهم المواطنين في أداء هذا الواجب الوطني المهم”.

ومن أجل ضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني.. أوضح الفريق قايد صالح “أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الكفيلة بتأمين الانتخابات التشريعية، وتم العمل على انتهاج رؤية ميدانية ذات أبعاد احترازية واستباقية حتى يسود الأمن والاستقرار عبر أرجاء ترابنا الوطني وعلى طول كافة حدودنا الوطنية المديدة”.