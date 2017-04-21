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إصابة 9 فلسطينيين بينهم صحفي خلال قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان
قوات الاحتلال الاسرائيلي ـ الضفة الغربية

إصابة 9 فلسطينيين بينهم صحفي خلال قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان

الجمعة، 21 ابريل 2017 07:10 م
أ ش أ

أصيب 9 فلسطينيين بجروح خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 14 عاما.
وقال منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، إن قوات الاحتلال قمعت المسيرة باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 9 مواطنين بجروح طفيفة، بينهم مراسل فضائية فلسطين انال الجدع، وناشط سلام إسرائيلي، حيث تلقوا العلاج ميدانيا.
وأوضح شتيوي أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واتخذت من بعض المنازل نقاطا عسكرية لإطلاق النار تجاه الشبان الذين تصدوا لها بالحجارة والزجاجات الفارغة.
وأعلنت قرية كفر قدوم عن عدة فعاليات تضامنية مع الأسرى، ومن ضمنها افتتاح خيمة اعتصام، إلى جانب إعلان المسيرة الأسبوعية مسيرة تضامنية والتي ستخرج بواقع مرتين أسبوعيا.

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