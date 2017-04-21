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غدا.. استكمال محاكمة المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات
النائب العام المستشار هشام بركات

غدا.. استكمال محاكمة المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات

الجمعة، 21 ابريل 2017 07:12 م

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدا، محاكمة 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اتهامهم بارتكاب جريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل.

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