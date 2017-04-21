أدان مسجد باريس الكبير، اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس بجادة “الشانزليزيه”، معربا عن تعازيه وتعاطفه مع أسرة وزملاء وأصدقاء الشرطي الذي قتل في الحادث، وعن تضامنه مع أفراد الشرطة المصابين في هذا الاعتداء الإرهابي الخسيس، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وذكر المسجد - في بيان اليوم - أن الأفعال الإجرامية لهذا المتطرف المختل عقليا، الذي لديه سوابق إجرامية ومسجل على اللائحة (إس) للمتطرفين ليس لها أية صلة بالقيم الأخلاقية للإسلام.

وأكد أن هذا العمل صادم بشدة لمسلمي فرنسا الذين يتقدمون بتحية إجلال لقوات الأمن لما يقدمونه من تضحيات لحماية المواطنين، داعيا كل الفرنسيين إلى البقاء متحدين في مواجهة التهديد الإرهابي المستمر.

وكان تنظيم (داعش) الإرهابي أعلن مسئوليته عن الهجوم، الذي استهدف قوات الأمن الفرنسية في جادة “الشنزليزيه” بقلب العاصمة باريس، حيث كشف التنظيم الإرهابي أن منفذ الاعتداء يدعى “أبو يوسف البلجيكي”، بينما كشفت مصادر فرنسية مطلعة اليوم أنه يدعى كريم شرفي (39 عاما) وهو فرنسي من مواليد منطقة “سين سان دوني” بالضاحية الباريسية.