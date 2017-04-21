أعلنت القوات الكينية، المنتشرة في الصومال في إطار بعثة الاتحاد الإفريقي، أنها قضت على 52 مسلحًا من حركة “الشباب”.

وأوضح مصدر عسكري كيني - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، - أن القوات الكينية أجرت عملية ضد قاعدة للمسلحين في ولاية جوبا السفلى وتمكنت من ضبط كمية من الأسلحة والعبوات الناسفة ومكونات القنابل.

وقال المصدر “إن العملية أسفرت، بحسب المعطيات الأولية، عن مقتل 52 مسلحًا وإصابة آخرين بجروح، لكنهم تمكنوا من الهروب”.

يذكر أن حركة “الشباب” تخوض معركة ضد الحكومة المركزية في الصومال منذ سنوات وتعيق العمل الإنساني للأمم المتحدة هناك.