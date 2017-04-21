 Moheet on google
الجمعة 21 ابريل 2017 07:48 مساءً
روابط سريعة
القوات الكينية تعلن مقتل 52 مسلحًا من حركة "الشباب" في الصومال
عناصر من الشرطة الكينية

القوات الكينية تعلن مقتل 52 مسلحًا من حركة "الشباب" في الصومال

الجمعة، 21 ابريل 2017 07:07 م
أ ش أ

أعلنت القوات الكينية، المنتشرة في الصومال في إطار بعثة الاتحاد الإفريقي، أنها قضت على 52 مسلحًا من حركة “الشباب”.
وأوضح مصدر عسكري كيني - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، - أن القوات الكينية أجرت عملية ضد قاعدة للمسلحين في ولاية جوبا السفلى وتمكنت من ضبط كمية من الأسلحة والعبوات الناسفة ومكونات القنابل.
وقال المصدر “إن العملية أسفرت، بحسب المعطيات الأولية، عن مقتل 52 مسلحًا وإصابة آخرين بجروح، لكنهم تمكنوا من الهروب”.
يذكر أن حركة “الشباب” تخوض معركة ضد الحكومة المركزية في الصومال منذ سنوات وتعيق العمل الإنساني للأمم المتحدة هناك.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3