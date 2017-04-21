نظم مؤرخون وناشطون كوريون جنوبيون تظاهرة في وسط مدينة سول اليوم الجمعة بسبب غضبهم من التقرير الذي ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل عن الزعيم الصيني شي جين بينج، قوله إن الكوريتين “كانتا جزءا من الصين”.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن أعضاء معهد الدراسات الثقافية الكورية ومؤسسات التاريخ الأخرى، انتقدوا الرئيس شي لتصريحاته التي وصفوها بالسخيفة، مطالبين باعتذار شي، وأن يقوم المجتمع الدولي بعمل ضد “التلفيق المخادع وغير العقلاني للتاريخ”.

وسار المتظاهرون إلى السفارة الصينية في سول، وسلموا بيانا ينتقد سوء فهم الرئيس الصيني شي للتاريخ، ويحث الصين على وقف محاولتها تشويه الحقائق لوضع كوريا كجزء من تاريخها.

كان ترامب أدلى بهذا التصريح في في مقابلة أجراها يوم 12 أبريل الجاري مع صحيفة (وول ستريت جورنال)، خلال حديثه عما ناقشته خلال القمة الأخيرة بينه وبين الرئيس الصيني.

ولم يتم إدراج الاقتباس في المقال، لكن صحيفة (وول ستريت جورنال) نشرت في وقت لاحق النص الكامل على الإنترنت، والذي نقل فيه ترامب عن شي قوله “..وكوريا في الواقع كانت جزءا من الصين”.

وقد أثار التقرير غضبا واسع النطاق في كوريا الجنوبية، مما دفع وزارة الخارجية إلى الاتصال بالحكومتين في واشنطن وبكين للتأكد مما حدث بالفعل.